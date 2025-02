Krakers in Europa: Trossard lacht en invaller De Bruyne treurt na afstraffing, Inter redt punt in derby en Priske verliest De Klassieker

Koppen naar beneden bij Kevin De Bruyne en Manchester City. Voor het Europese topniveau is deze ploeg simpelweg niet klaar meer. Het Arsenal van Leandro Trossard heeft dat op heel duidelijke wijze in de verf gezet. Ook op andere velden in Europa stonden enkele krakers op het programma.

Premier League

Club Brugge verslaan in de Champions League is één ding. Er staan Manchester City nog veel zwaardere opgaves te wachten dit seizoen, zoals op bezoek gaan bij Arsenal. Trossard stond in de basis, maar het was ploegmaat Odegaard die al na een minuut spelen scoorde. Haaland raakte amper zes keer de bal in de eerste helft. De Noor maakte na de pauze wel gelijk.

Nwaneri zorgt voor de bloedmooie kers op de taart! 🖐️🍒 pic.twitter.com/eP8Xx4NMPE — Play Sports (@playsports) February 2, 2025

Partey scoorde meteen tegen: het feestje van Arsenal was nu helemaal ingezet. City zakte in elkaar, Arsenal deed de score nog oplopen via Lewis-Skelly, Havertz en Nwaneri: 5-1. Kevin De Bruyne kwam ook pas een kleine twintig minuten voor het einde het veld in: ook een veeg teken. Stadsgenoot United vergaat het nog slechter: ManU verloor met 0-2 van Crystal Palace. Tottenham won wel nog een keertje, met 0-2 bij Brentford.

Serie A

De Milanese stadsderby is uiteraard ook een affiche van formaat. Iedereen legde zich er al bij neer om met een 0-0 de kleedkamers op te zoeken, tot Tijani Reijnders op slag van rust de score opende. Ook in de tweede helft duurde het lang vooraleer een doelpunt viel. Inter redde een punt dankzij de gelijkmaker van De Vrij. Eerder op de dag had Juventus een tienkoppig Empoli ingeblikt met 4-1.

La Liga

Geen topaffiches op het menu in Spanje, maar wel een belangrijke affiche. Lewandowski besliste de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Alavés met een doelpunt op het uur. Barça profiteerde zo optimaal van de uitschuiver van Real en mag stadsgenoot Espanyol danken. Barça volgt nu op vier punten van leider Real en op drie punten van Atlético.

Eredivisie

In Nederland ging alle aandacht naar De Klassieker, Ajax - Feyenoord dus. Brian Priske merkte deze keer geen gebrek aan vechtlust, zoals dat wel vaker dit seizoen wel het geval was. Het stond dan ook 1-1, tot Kenneth Taylor Ajax in de 94ste minuut het delirium bezorgde.