🎥 Wat voor parel heeft België in handen: Rayane Bounida steelt de show bij Jong Ajax met geweldig doelpunt in stuntzege

Jong Ajax heeft met moeite gewonnen van Excelsior Rotterdam. Rayane Bounida pakte weer uit met een heel knappe goal, en laat het zo makkelijk lijken.

Rayane Bounida blijft schitteren met de tweede ploeg van Ajax in de Eerste Divisie in Nederland. Terwijl sommigen twijfelden of hij zijn technische hoogstandjes tegen volwassenen zou kunnen herhalen, die hij onbeperkt in alle leeftijdscategorieën deed, gaat de 18-jarige Brusselaar door met het bevestigen van zijn uitzonderlijke talenten.

Vanavond leidde hij Jong Ajax naar de overwinning tegen Excelsior Rotterdam, de nummer twee in de ranglijst. Na in de eerste helft op achterstand te hebben gestaan, trokken de jonge Amsterdammers gelijk in het begin van de tweede helft, voordat Bounida zijn klasse toonde.

Rayane Bounida met een heerlijke goal tegen Excelsior 😍🪄#jajexc — ESPN NL (@ESPNnl) 10 februari 2025

Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied kwam de vlaggendrager van onze generatie 2006 het veld in om twee tegenstanders te passeren en een schot af te leveren dat niet veel onderdoet voor dat van Adnan Januzaj tegen Engeland in 2018.

Jong Ajax won met 3-2, waardoor Bounida in de schijnwerpers blijft staan. Zijn contract loopt nog een halfjaar, terwijl zijn entourage en Ajax er qua salaris niet uitkomen. Deze zomer zou hij dus kunnen vertrekken.