KBVB heeft geld van Lukaku in eigen zak gestoken en al opgebruikt en trekt nu naar Internationaal Sporttribunaal tegen... JPL-club

Lierse SK krijgt van de FIFA een solidariteitsbijdrage voor de huur van Romelu Lukaku door AS Roma. De Belgische voetbalbond (KBVB) is het daar niet mee eens en claimt het bedrag zelf. Daarom heeft de bond een rechtszaak aangespannen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Na het faillissement van Lierse SK in 2018 ging de club verder als Lierse Kempenzonen en later opnieuw onder de naam Lierse SK. Solidariteitsbijdragen voor jeugdspelers zoals Lukaku gingen tot dan rechtstreeks naar de club. De KBVB bepaalde echter dat het ‘nieuwe’ Lierse daar geen recht op had en eigende zich die bedragen toe, zoals volgens de FIFA-regels mag wanneer een club ophoudt te bestaan.

In 2021 kreeg Lierse zelf een factuur voor een solidariteitsbijdrage uit 2016. Het moest 60.000 euro betalen voor de Griek Kyriakos Mazoulouxis, anders volgde een transferverbod. De club vond het oneerlijk dat de KBVB bijdragen wel innen maar niet betalen. De situatie veranderde toen Lierse plots wél een bijdrage kreeg voor de transfer van Théo Bongonda.

Golf van terugbetalingen

Toen AS Roma in 2023 Lukaku huurde, wees de FIFA Lierse opnieuw als begunstigde aan. De KBVB ging daartegen in beroep bij het TAS, schrijft De Morgen. De bond vreest dat dit een precedent schept en Lierse ook oude bijdragen kan terugvorderen. Voor Lukaku alleen zou dat al 580.000 euro betekenen, terwijl de club in totaal 1 miljoen euro zou kunnen claimen.

Niet alleen Lierse is betrokken: ook Waasland-Beveren, de opvolger van het failliete SK Beveren, wordt door de KBVB voor het TAS gedaagd. De FIFA wees hen een bijdrage toe voor de transfer van Anthony Limbombe. Andere clubs zoals Lokeren-Temse volgen de zaak met interesse, want een uitspraak in het voordeel van Lierse kan een golf van terugbetalingen veroorzaken.

De uitspraak van het TAS wordt binnen twee maanden verwacht, maar zelfs bij een overwinning voor Lierse kan de KBVB nog in beroep gaan bij een burgerlijke rechtbank. De bond beroept zich op faillissementswetgeving, die voorrang heeft op de FIFA-regels. Daarnaast is het onzeker of oudere transfers nog juridisch aanvechtbaar zijn, omdat de verjaringstermijn na twee jaar verloopt.