AC Milan, FC Porto, Bayern München, Borussia Dortmund, PSG,... Onyedika spreekt over interesse én vertrek bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Raphael Onyedika is één van de spelers van Club Brugge die komende zomer zo goed als zeker een transfer zullen maken. Hoe staat de 23-jarige Nigeriaan zelf tegenover de belangstelling?

Want het moet gezegd: Raphael Onyedika is grof wild op de transfermarkt. Borussia Dortmund, Bayern München en PSG volgen zijn prestaties. Maar dat is niet alles: AC Milan en FC Porto kwamen zelfs al aankloppen bij Club Brugge.

Onyedika is de volgende die de blauw-zwarte kassa zal vullen. Het staat nu al zo goed als vast dat de verdedigende middenvelder deze zomer zal vertrekken. En voor minder dat twintig miljoen euro zal Club Brugge hem niét laten gaan.

"Ik ben op dit moment heel gelukkig bij Club Brugge", is Onyedika héél voorzichtig tegenover de Nigeriaanse media. "Ik concentreer me op dit moment vooral op mijn job en het helpen van het team."

"Ik kan dus ook niet zeggen wat de toekomst zal brengen", gaat de negenvoudig Nigeriaans international verder. "Ik leef vooral in het heden en wil nog niet te veel plannen. Of toch wel: het is ons doel om dit seizoen de dubbel te winnen." (knipoogt)

Is zomertransfer van Raphael Onyedika een zekerheid?

Voor de volledigheid: ook Club Brugge wil komende zomer meewerken aan een transfer. Het contract van Onyedika loopt nog tot medio 2027. Voor blauw-zwart is dit dus hét ideale moment om te cashen.