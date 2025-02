Straf! Amateurclub is leider, maar wacht al vier maanden op uitoverwinning

KVK Tienen heeft al vier maanden geen uitoverwinning meer behaald. Dit weekend speelt Tienen tegen KSK Heist, dat laatste staat in de competitie en kapitein Hannes Meeus denkt dat dit de perfecte kans is om weer een uitoverwinning te boeken.

Tienen is dit seizoen een grote verrassing. De ploeg staat bovenaan de competitie, iets wat bijna niemand had verwacht aan het begin van het seizoen.

“Ik vind het niet eens zo vreemd dat wij leider zijn”, zegt Tienen-aanvoerder Hannes Meeus in Het Nieuwsblad. “We hebben veel kwaliteit in ons team en ik wist dat we goed genoeg waren om te presteren, ook al hebben we het kleinste budget van de competitie."

KSK Heist daarentegen doet het veel slechter dan verwacht. Ze staan onderaan met 11 punten, terwijl ze jarenlang in de subtop stonden.

Meeus vindt het vreemd, maar begrijpt waarom Heist het moeilijk heeft. "Heist heeft veel spelers verloren, heeft blessures en een slechte start van het seizoen gehad. Maar vorige week wonnen ze tegen Bilzen wel hun tweede wedstrijd van het seizoen.”

De aanvoerder maakt zich echter geen zorgen over de slechte uitresultaten van zijn ploeg. Hij denkt dat de nederlagen zoals tegen Dessel en Gent vooral te maken hadden met kleine details, en niet zozeer met slecht spel.