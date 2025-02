Dévy Rigaux doet opmerkelijke uitspraak: "Dat heeft me geholpen bij transfer van Nusa"

Club Brugge speelde deze week tegen Atalanta. De terugkeer van Charles De Ketelaere riep ook bij Dévy Rigaux de nodige herinneringen op.

De supporters van Club Brugge zorgden voor een mooi welkom van Charles De Ketelaere. Ook na de wedstrijd werd de ex-speler van blauwzwart bedankt voor al wat hij deed voor de ploeg.

Ook voor Director of Football bij Club Brugge Dévy Rigaux roept De Ketelaere heel veel op. Zijn transferdossier indertijd was een heel complex gegeven. Rigaux speelde toen nog een andere rol bij Club Brugge.

“Ik had uiteraard geen beslissingsrecht, maar daarnaast stond ik ook korter bij de speler. Het was goed om toen ook eens de andere kant te zien. Hoe de speler er instaat, de makelaarskant, enzovoort”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Je dient ook altijd rekening te houden met de wens van de speler. Want voor Charles bijvoorbeeld was Leeds United wél meteen concreet. En wilden ze veel meer betalen dan AC Milan. Bij een transfer komt er heel veel kijken. Dan is het goed om de kant van de speler en de makelaar eens mee te maken. Terwijl ik ook een klankbord was voor Vincent (Mannaert, red.).”

Vincent Mannaert hield in de transfer het been stijf, maar dat was ook een goede les voor Rigaux. “Je moet blijven vasthouden aan de basisprincipes. Qua prijs en qua timing ook. Maar je wil ook erkenning tonen voor een speler. Charles' dossier was een ervaring die ik meegenomen heb. En die mij onder meer bij de transfer van Nusa geholpen heeft.”