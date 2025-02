Verrassing op komst nu er een nieuwe bondscoach is bij Rode Duivels? "Waarom zou ik niet opgeroepen worden?"

De Rode Duivels hebben met Rudi Garcia een nieuwe bondscoach. Het is uitkijken of hij stevig zal kuisen in de selectie.

Nadat Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels aan de kant geschoven werd, kwam Vincent Mannaert met Rudi Garcia als nieuwe trainer van de nationale ploeg. Heel wat spelers zijn van oordeel dat ze met een nieuwe wind door de Duivels opnieuw een kans maken om geselecteerd te worden. Dat denkt ook Landry Dimata, onze 27-jarige landgenoot die momenteel bij de Turkse revelatie Samsunspor aan de slag is. Ook hij wil weer international worden. “Dit seizoen voel ik me supergoed en belangrijk voor de ploeg. Ik speel vooral als aanvaller op de linkerkant, in een 4-3-3, zoals ik ben opgeleid”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De stap naar de nationale ploeg acht hij nog altijd mogelijk. “Voetbal is de meest irrealistische sport die er bestaat. Onrechtvaardig zelfs. Er zijn ploegmaats die op de bank zitten, maar het soms meer verdienen om te spelen.” Als je statistieken goed zijn, dan kan je volgens Dimata niet anders dan geselecteerd worden. “Stel dat ik eindig op zeventien goals en zes assists (hij telt nu 3 goals en 3 assists in 8 basisplaatsen, red.) ? Waarom zou ik dan niet weer opgeroepen worden?”