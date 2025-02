Engeland in rep en roer na vermeend racisme: "Walgelijk misbruik"

De Championship, de Engelse tweede klasse, staat in rep en roer. Preston-spits Osmajic zou racistische uitspraken naar het hoofd van Burnley-middenvelder Hannibal Mejbri geslingerd hebben. Op dit moment worden de feiten onderzocht. Mejbri en beide clubs reageerden al via sociale media.

We zijn ongeveer een uur bezig in de wedstrijd tussen Burnley en Preston North End FC. Hannibal Mejbri en Osmajic komen in een schermutseling terecht en het is te zien dat de Montenegrijnse spits iets naar Mejbri roept, wat die laatste absoluut niet kon pikken.

De Egyptenaar stapte meteen naar scheidsrechter Andrew Kitchen en vertelde hem dat hij het slachtoffer was geworden van racisme. De jonge middenvelder wilde niet meer verder spelen, maar dankzij een discussie met coach Scott Parker (ex-Club Brugge) kon de wedstrijd doorgaan.

Hannibal Mejbri appears to have been racially abused by a Preston player in today’s game.. clearly not happy about what was said and wanted the game stopped! #MUFC #PNEBUR pic.twitter.com/yjBwcQyFET — SteMUFC (@EssentialManUTD) February 15, 2025

Walgelijk misbruik

Mejbri werd iets later gewisseld en reageerde na de wedstrijd via sociale media op het voorval. “Ik zal niet zwijgen over wat er vandaag is gebeurd. Ik zal racisme altijd aanklagen als ik het hoor of zie. Dat is de enige manier om te veranderen als sport en als samenleving. "Ik ben een sterk persoon, maar niemand zou dit walgelijke misbruik op het veld moeten meemaken", postte hij via X.

I will not be silent about what happened today.

I will always call out racism whenever I hear or see it.

That is the only way we change as a sport and a society.

I am a strong person but nobody should have to experience this disgusting abuse on the pitch. — Hannibal Mejbri (@HannibalMejbri) February 15, 2025

Ook Burnley heeft via sociale media laten weten dat het Mejbri volledig steunt: "We willen de wedstrijdleiding bedanken voor hun professionele afhandeling van het incident. De club blijft Hannibal volledig steunen en zal geen verder commentaar geven totdat het onderzoek is afgerond."

Preston kwam dan weer met een statement naar buiten waarin het stelt dat Osmajic het racisme blijft ontkennen. Ze vragen om schuld te veronderstellen totdat het onderzoek volledig is afgerond.

Suárez achterna

Het is niet de eerste keer dat Osmajic in opspraak komt. In een wedstrijd tegen Blackburn Rovers besloot de Montenegrijn in de nek van Owen Beck te bijten, nadat die een lelijke fout op hem had begaan. Oorspronkelijk kwam hij er met slechts geel vanaf, achteraf kreeg hij er acht wedstrijden schorsing voor.

Moest Osmajic effectief schuldig zijn aan het racisme, zal er weer een zware schorsing volgen. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje.