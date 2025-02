Noa Lang verrast met uitspraak over Club Brugge na knalprestatie bij PSV: "De liefde die ik daar kreeg..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noa Lang speelt met PSV de 1/8e finales van de Champions League. Na afloop kwam hij met bijzonder mooie woorden voor Club Brugge.

Noa Lang speelde van eind 2020 tot de zomer van 2023 bij Club Brugge. Daar werd hij twee keer Belgisch kampioen en won hij ook twee keer de Supercup.

Hij beleefde er heel mooie tijden, voor hij naar PSV trok. Deze week kwalificeerde Club zich net als PSV voor de achtste finales van de Champions League, en wees maar zeker dat Lang mee heeft gekeken.

Tuurlijk heb ik naar Atalanta-Club gekeken, ik kijk bijna elke wedstrijd", opende hij bij Play Sports. "En dan leef ik ook echt mee."

"Dat is gewoon echt mijn club, ik kan het niet eens uitleggen. Dat was de mooiste periode van mijn carrière. De liefde die ik daar kreeg... Ik weet niet of ik dat ooit nog ergens kan krijgen", besluit hij.

Mooie woorden voor zijn ex-ploeg, de fans zullen het zeker appreciëren. Bij PSV werd hij na zijn knappe prestatie tegen Juventus ook weer in de armen gesloten dor de PSV-fans. Die relatie was iets minder, ook omdat hij heel graag wou vertrekken deze winter.