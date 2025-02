Waar speelt Chemsdine Talbi binnenkort? Deze Europese topclubs tonen al interesse in goudhaantje van Club Brugge

Club Brugge heeft al indruk gemaakt in de Champions League dit seizoen. Enkele spelers blonken ook al uit op de Europese velden.

En dan hebben we het vooral over goudhaantje Chemsdine Talbi. De winger werd terecht verkozen tot 'Man of the Match' in de heenwedstrijd tegen Atalanta en scoorde twee keer in de terugmatch.

Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zijn makelaar gaf eerder al aan dat er "serieuze interesse is van Europese topclubs."

Dit wordt nu bevestigd door transferexpert Nicolo Schira. Hij gaat zelfs nog een stapje verder en noemt twee Italiaanse clubs concreet bij naam.

Zo zou Napoli zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. Juventus zou al een scout op pad hebben gestuurd, net als clubs uit de Premier League.

Talbi ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge. Sacha Tavolieri wist onlangs nog te vertellen dat Talbi zijn contract bij blauw-zwart zou verlengen, al blijft het toch wachten op een officiële aankondiging.