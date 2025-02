Benito Raman (doelpuntenmaker?) prikt nog eens naar de VAR: "Tegenwoordig zijn ze niet zo sterk in lijnen trekken"

Benito Raman zal officieel niet bij de doelpuntenmakers van dit weekend horen, ook al claimde hij de 1-0 aanvankelijk wel. Met wat tegenzin en een cynische opmerking over de VAR legt hij zich bij de zaken neer. Voorts toont hij zich zowel kritisch als optimistisch over de gang van zaken bij KVM.

"Als je 1-0 voor staat, mag je het in de laatste vijf minuten niet meer uit handen geven", jammert Raman over het puntenverlies tegen STVV. "Het is al een paar keer gebeurd dit seizoen dat we de punten weggeven, of het nu 3 of 2 punten zijn. Waar dat aan ligt? De invallers zijn niet altijd geconcentreerd om de taken uit te voeren, denk ik. Je kunt geen bepaalde namen met de vinger wijzen, want het zijn altijd andere spelers."

Het blijft dus een wederkerend probleem. "Het kost ons heel veel punten dat we in de laatste minuten niet meer geconcentreerd zijn. We hadden niet het gevoel dat zij nog veel gingen creëren, maar 1-1 is nu eenmaal de uitslag. Wij moesten zelf niet meer aanvallen bij een 1-0-voorsprong. Oké, het is wel een feit dat we bijna niets gecreëerd hebben in de tweede helft. Dan is het altijd mogelijk dat zij die 1-1 maken."

Raman verwacht geen hulp van de VAR

Raman is het er dus mee eens dat KV Mechelen zich in de eigen voet schoot, ondanks dat het op voorsprong klom. Over dat doelpunt had de spits wel wat te zeggen. "Ik raakte de bal aan met mijn studs en dan gaat ie via Wolke Janssens binnen. Als ze de lijn moeten trekken, zullen ze wel zien dat ik die bal heb aangeraakt. Maar tegenwoordig zijn ze niet zo sterk in lijnen trekken."

Een cynische opmerking over de VAR, met de 3-3 tegen Gent in het achterhoofd. "Ik zal het daarbij laten en het doelpunt wel aan Wolke Janssens laten." Het zal inderdaad geregistreerd blijven als een owngoal. Het volstond dus niet voor KVM om de volle buit te pakken. "Met een overwinning zag het klassement er helemaal anders uit", beseft Raman.

Raman ziet het goed komen voor KVM

Mechelen zal het behoud zelf moeten verdienen. "We moeten nog drie keer knallen, maar ik ben ervan overtuigd dat we geen play-downs zullen spelen. Je hebt ploegen uit de onderste regionen die tegen elkaar spelen en je hebt er die haast enkel tegen topteams spelen. Ik zie het wel goed komen, maar we mogen het niet van andere ploegen laten afhangen. We moeten zelf de punten verzamelen."