Thomas Müller reageert zelf op "vernederende" wissel van Vincent Kompany

Afgelopen weekend kreeg Vincent Kompany serieus wat kritiek voor het feit dat hij Thomas Müller slechts enkele seconden mocht invallen tegen Celtic. De Duitser reageerde nu zelf.

Afgelopen dinsdag moest Bayern München alles op alles zetten tegen Celtic om door te stoten naar de 1/8e finales van de Champions League. Dit lukte ook, maar moeizaam.

In de allerlaatste minuut maakte Alphonso Davies er 1-1 van tegen de Schotten. Daardoor zouden er geen verlengingen komen. Vincent Kompany besloot om Thomas Müller na het doelpunt in te brengen.

Voor enkele seconden dus. Hij kreeg hier heel wat kritiek door te verwerken, vooral van Lothar Matthaüs. Hij vond het vernederend voor een speler als Müller.

Zelf ziet de 35-jarige Duitser er geen probleem in. "Uiteraard heb je verschillende type spelers en er zullen er ook zijn die dit als een vernedering zien, maar ik ben er daar geen van. Ik heb een hele goeie band met de coach en die wissel voelde totaal niet aan als een vernedering", zei hij volgens HLN.

"Als de coach me nodig heeft, zal ik er staan. We zijn hier allemaal bij Bayern om onszelf ten dienste te stellen van de club. De coach beslist en hij doet dat in eer en geweten. Dit is te fel opgeblazen, alles zit goed tussen ons", besluit hij.