Drama voor ex-Antwerp-speler: einde seizoen voor Belgische middenvelder door kruisbandblessure

Eliot Matazo heeft een scheurtje in de in de kruisbanden opgelopen. De 23-jarige jeugdinternational zal dit seizoen dus niet meer in actie komen voor Engelse tweedeklasser Hull City, dat bevestigden zij op hun website.

Matazo liep de zware blessure op tijdens het duel van Hull, op het veld van Cardiff City. De verdedigende middenvelder moest na twintig minuten al het veld verlaten en zijn team verloor uiteindelijk de wedstrijd met 1-0. Half jaar Antwerpen. Matazo kwam eind januari over van het Franse Monaco, waar hij in de eerste seizoenshelft niet aan al te veel speelminuten kwam. Hij werd vorig seizoen ook een half jaar uitgeleend aan Antwerp, maar daar brak hij ook niet al te veel potten. De jonge middenvelder mocht dit seizoen al iedere wedstrijd minuten maken. Hij was vorige week zelfs Man van de Match tegen Sunderland, waar Hull met 0-1 ging winnen. Hull had Matazo alleszins kunnen gebruiken in hun tweede seizoenshelft. De ploeg uit de Engelse havenstad is al een heel seizoen tegen de degradatie aan het vechten. Het staat op dit moment op een veilige 21ste plaats, wel maar 3 punten boven de streep. Hoe lang het zal duren vooraleer Matazo weer kan spelen, is niet duidelijk. Dergelijke blessures eisen een lange revalidatie en Matazo zal dit seizoen niet meer in actie komen.