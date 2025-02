En daar gaat de volgende! Thibaut Courtois ziet zoveelste ploeggenoot uitvallen met blessure bij Real Madrid

Spaanse middenvelder Dani Ceballos heeft een blessure aan de hamstring opgelopen, dat bevestigde Real Madrid donderdag. Ceballos zal zo'n twee maanden buiten strijd zijn en is de zoveelste sterkhouder die Real moet missen dit seizoen.

De 28-jarige middenvelder speelde woensdagavond nog de volledige 90 minuten op het veld van Real Sociedad in de Spaanse Copa Del Rey. Maar nu blijkt Ceballos met een zware hamstringblessure te zitten, die hem volgens Spaanse media ongeveer twee maanden aan de kant houdt.

Het is niet de eerste keer dat Ceballos uitvalt dit seizoen, in september miste hij ook heel wat wedstrijden dankzij een verstuikte enkel. Maar nu zal hij dus een langere tijd aan de kant moeten zitten.

De Spanjaard reageert emotioneel via sociale media: "Erg verdrietig dat ik mijn team niet kan helpen in dit belangrijke deel van het seizoen. En al zeker dat dit gebeurt op wat volgens mij mijn beste periode was", aldus Ceballos.

Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento…



Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas… pic.twitter.com/kkA4B4Ksv9 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 27, 2025

Blessuregolf

Real Madrid krijgt dit seizoen te kampen met een ware blessuregolf. Verdedigers Carvajal en Militao zijn al sinds begin dit seizoen uit met gescheurde kruisbanden en zijn hopelijk speelklaar tegen de voorbereidingen van komend seizoen.

Doorheen het seizoen moest de Koninklijke nog andere belangrijke spelers missen zoals Camavinga, Tchouameni, Vinicius Jr en Rodrygo, allemaal sleutelpionnen dus. Maar toch houdt dit Real Madrid voorlopig niet tegen om goede prestaties neer te zetten in zowel de eigen competities als in Europa.

De club staat samen met Barcelona op kop in La Liga, staat op een zucht van de finale van de Copa Del Rey en knikte Manchester City vlotjes uit de Champions League. Dat zijn allemaal geen slechte prestaties voor een ploeg die al een heel seizoen heel wat sleutelpionnen mist.