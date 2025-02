De carrousel blijft gaan: Mourinho klaagt Galatasaray aan voor beschuldigingen van racisme

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het racisme-verhaal van José Mourinho in Turkije lijkt nog niet op zijn einde te komen. De Portugese toptrainer heeft concurrent Galatasaray aangeklaagd voor hun beschuldigingen van racisme aan zijn adres. Nu eist Mourinho een schadevergoeding van de werkgever van Dries Mertens.

"Ze sprongen op en neer als een bende apen." Dat was de uitspraak van José Mourinho die Turkije in rep en roer zette. Na het 0-0-gelijkspel tussen zijn Fenerbahçe en het Galatasaray was de Portugees kritisch voor de mensen op de bank van zijn tegenstander.

Symbolisch bedrag

Galatasaray reageerde op de uitspraak van Mourinho door een klacht aan zijn adres in te dienen. Maar daar was de Portugees niet tevreden mee. Hij besloot zelf een zaak aan te spannen en eiste een schadevergoeding.

Die vergoeding zou zo'n 50.000 euro bedragen, oftewel 1.907.000 Lira. Dat bedrag symbolisch verwijzen naar het jaar van oprichting van Fenerbahçe (1907). "We eisen een vergoeding voor immateriële schade als gevolg van de persoonlijke aanval op onze trainer José Mourinho", klinkt het bij de advocaten van Fenerbahçe.

Scheidsrechters in het vizier

Mourinho had na de wedstrijd tegen Galatasaray niet alleen kritisch voor zijn tegenstander maar ook voor de Turkse scheidsrechters. Hij zei dat de wedstrijd beter gefloten was, omdat het niet door een Turkse scheidsrechter geleid werd.

Mede door deze uitspraak heeft de Turkse voetbalbond Mourinho vier wedstrijden geschorst en een boete opgelegd van 42.600 euro. Fenerbahçe heeft al laten weten in beroep te gaan tegen deze uitspraak.