Tim Matthys is formeel over het ontslag van Besnik Hasi én opvolger

Besnik Hasi heeft het gelag voor de mindere weken/maanden moeten betalen bij KV Mechelen. Dat hebben De Kakkers officieel laten weten via hun kanalen. Tim Matthys heeft ondertussen al wat meer duiding gegeven bij de zaak.

KV Mechelen neemt afscheid van trainer Besnik Hasi (54). Dat werd in de nasleep van de 1-0 verliespartij op het veld van Beerschot beslist. “Fred Vanderbiest neemt het roer over”, vertelde Sportief Directeur Tim Matthys op de webstek van Malinwa.

"De 54-jarige Hasi werd in november 2023 aangesteld na het ontslag van Steven Defour. Malinwa neemt deze beslissing op basis van de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden."

De sterke man bij Malinwa is ondertussen wat dieper ingegaan op de zaak in gesprek met Sporza: ""Ik denk dat we de resultaten van de voorbije maanden niet naast ons neer konden leggen. We zijn in een situatie verzeild geraakt die on-KV Mechels is."

Ongerustheid

"Er is uiteraard ongerustheid. Dat is het nadeel van het huidige format. Er zijn zó veel clubs om die play-downs te spelen en alles staat op een zakdoek. Maar we hebben de kaarten nog in eigen hand en dat is heel positief aan de situatie."

Fred Vanderbiest krijgt het vertrouwen voor minstens twee matchen. Een andere externe opvolger is er nog niet.