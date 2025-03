Vincent Kompany spreekt klare taal nadat Bayern München uithaalt tegen Bayer Leverkusen in de CL

Bayern München heeft woensdagavond met 3-0 gewonnen van Bayer Leverkusen in de Champions League. Vincent Kompany bleef na afloop toch opvallend voorzichtig.

Vincent Kompany haalde met Bayern München uit tegen Bayer Leverkusen. In de heenronde van de achtste finales van de Champions League werd het 3-0.

De Beierse club staat zo al met één, misschien zelfs anderhalf, been in de kwartfinales. Toch wil Kompany voorzichtig blijven. Hij wil de druk op zijn team houden met oog op de terugmatch.

"We vieren zeker nog niet te hard, want dit voelt heel erg als een eerste helft", zei hij volgens HLN na afloop. "De tweede volgt volgende dinsdag in Leverkusen. We zullen daar net zo goed moeten spelen om de kwartfinales te bereiken."

"Ook daar zullen we hen collectief moeten opvangen, zoals we nu hebben gedaan. De match zal zeer beladen worden, emotioneel ook. Mijn ervaren groep moet daar perfect mee om kunnen, maar ik zit lang genoeg in het voetbal om te weten dat we nu nog niet achterover kunnen leunen", besluit Kompany.

Volgende week dinsdag, op 11 maart, volgt de terugwedstrijd tegen Leverkusen, dat ook de grootste titeluitdager is van Bayern in Duitsland. Der Rekordmeister kan dan een stapje dichter bij de finale in de eigen stad komen.