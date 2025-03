90 Minutes vol lof voor Rode Duivel: "Hij staat een trapje hoger dan Bakayoko"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gaat hard voor Dodi Lukebakio bij zijn nieuwe club Sevilla. Nog nooit scoorde een Belg zoveel doelpunten in de Spaanse eerste klasse. Toch krijgen zijn prestaties niet de appreciatie die ze verdienen, toch niet bij ons. Ook de mannen van 90 Minutes merkten dit op.

Met zijn 11 doelpunten is Dodi Lukebakio de topschutter van een spartelend Sevilla. De gewezen topclub staat op een sombere twaalfde plek in de LaLiga. Ondanks dit mindere seizoen van zijn club is de rechtsbuiten bezig aan een ijzersterk seizoen.

Met zijn elf doelpunten springt hij over het Belgisch record van Yannick Carrasco, die bij Atlético Madrid niet verder kwam dan 10 stuks. Dat maakt van hem dus de best scorende Belg in Spanje ooit.

Omhaal

Ondanks zijn sterke prestaties lijkt het niet dat Lukebakio in ons land de lof krijgt die hij verdient. Ook Steven Defour heeft dit opgemerkt bij 90 Minutes: "Ik vind dat hij onderbelicht wordt. Hij speelt bij Sevilla, dat is toch een naam in Spanje. Toch komt het heel weinig door naar België", aldus de gewezen Rode Duivels.

Defour legt Lukebakio in de weegschaal met zijn concurrent bij de Rode Duivels, Johan Bakayoko van PSV: "Hier kennen heel veel mensen Bakayoko, dat was de concurrentiestrijd bij de Duivels. Voor mij staat Lukebakio toch een trapje hoger, dat is dit seizoen bewezen."

"Bakayoko heeft wel het voordeel van zijn leeftijd", voegt ook Filip Joos toe. "Die heeft nu een non-jaar, maar wie weet komt dat nog goed. Lukebakio blijft gelinkt aan die omhaal tegen Nederland, als die binnenzat..."