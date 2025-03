Lukaku dankbaar voor vaderfiguur: "Als je dat niet verbetert, speel je niet onder mij"

Lukaku is niet de pure goalgetter zoals we hem kenden in zijn periode bij onder andere Everton en Manchester United. Onder Antonio Conte is de Belgische topschutter aller tijden omgevormd van doelpuntenmaker naar aangever.

"Voordat ik Conte ontmoette, had ik een hekel aan spelen met mijn rug naar doel", vertelt Lukaku in een interview met het Italiaanse Corriere dello Sport. In dat gesprek vertelt hij over onder andere zijn terugkeer naar Anderlecht, de Rode Duivels en blikt hij al eens kort terug op zijn carrière tot dusver.

Inter Milan

Wanneer men terugkijkt op de carrière van Romelu Lukaku, zie je dat Antonio Conte een ferme impact heeft gehad op de loopbaan van Big Rom. Lukaku speelde de eerste keer onder Conte bij Inter, waar ze samen de titel pakten en de Belg de doelpunten aan elkaar reeg.

Enkele jaren later ontmoetten de twee elkaar opnieuw, dit keer bij Napoli. Terwijl Lukaku in zijn eerste periode bij Inter nog een pure goalgetter was, lijkt zijn rol nu anders te zijn bij Napoli.

Complete spelmaker

Bij Inter zei Conte tegen Lukaku: "Als je het met je rug naar doel spelen niet verbetert, dan zal je niet veel spelen onder mij." De toon was meteen gezet. "Ik moet hem daarvoor bedanken, want een van mijn zwakke punten is zo een kwaliteit geworden", reageert Lukaku.

En wat voor een kwaliteit! De statistieken van Lukaku dit seizoen spreken boekdelen. Big Rom zit al aan ongeveer evenveel assists (8) als doelpunten (9). Dat is de eerste keer dat hem dat overkomt. De doelpuntenmachine lijkt een complete spelmaker te worden.