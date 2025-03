Wij maakten de oefening: Dit zijn de 26 Rode Duivels die Rudi Garcia zal selecteren

Volgende week vrijdag maakt Rudi Garcia zijn eerste selectie als bondscoach bekend. Wij proberen in zijn hoofd te kruipen en de selectie van 26 Rode Duivels te maken...

Doelmannen

Er zijn twee onmisbare namen die zeker in de selectie zullen zitten. Allereerst Thibaut Courtois: of je het nu wilt of niet, ongeacht wat je van zijn capriolen vindt, de beste doelman ter wereld zal binnen een week opnieuw Rode Duivel zijn. Matz Sels, een van de beste keepers in Engeland, zal zijn back-up zijn.

De derde doelman zal waarschijnlijk Koen Casteels zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat Garcia hem bij de start niet zou selecteren, gezien zijn ervaring in de Saoedische competitie. Tot slot, in een groep van 26 spelers, weten we dat er traditioneel een vierde doelman nodig is voor de trainingen: naar onze mening zal dit Colin Coosemans zijn - dit ten koste van Senne Lammens en Maarten Vandevoordt.

Courtois - Sels - Casteels - Coosemans

Centrale verdedigers

Hier zal er discussie zijn. Wat moeten we doen met Wout Faes? Voor ons is het duidelijk: het niveau van de verdediger van Leicester City is niet voldoende en hij mag geen deel uitmaken van de plannen van de bondscoach voor de toekomst.

Koni De Winter is onmisbaar gezien zijn goede vorm in de Serie A en zou een sterkhouder moeten worden in de selectie, met de flexibiliteit om eventueel ook aan de rechterkant te spelen. Matte Smets en Arthur Theate zullen er hoogstwaarschijnlijk ook bij zijn. Aanwezig in de voorselectie, hopen we dat Brandon Mechele beloond zal worden voor zijn uitstekende seizoen.

Zeno Debast speelt als defensieve middenvelder in Portugal, maar blijft een ervaren centrale verdediger: hij zal bij ons, en vermoedelijk ook bij Garcia, in de selectie zitten. De rol die hij zal spelen blijft nog te bezien; de kans is groot dat hij op het middenveld zal worden opgesteld gezien de vele blessures op die positie.

De Winter - Smets - Theate - Mechele - Debast

Linksback

We weten dat Maxim De Cuyper en Joaquim Seys zijn voorgeselecteerd; ze zouden allebei deel uitmaken van onze keuzes. Helaas raakte de laatstgenoemde geblesseerd. Ook Alessio Castro-Montes heeft last van een verstuiking. Timothy Castagne wordt bekritiseerd maar is noodzakelijk vanwege zijn enorme ervaring en veelzijdigheid, wat het gebrek aan opties op deze positie compenseert. Hij kan een belangrijke rol spelen in de komende campagnes, zowel op als naast het veld.

Om dezelfde redenen zouden we Thomas Meunier weer selecteren, die Garcia niet aan de kant mag schuiven. Laten we ook niet vergeten dat De Winter en Theate zonder al te veel problemen als back kunnen bijspringen.

De Cuyper - Castagne - Meunier

Middenvelders

Amadou Onana hoopt fit te zijn voor de wedstrijden tegen Oekraïne, hij is uiteraard onmisbaar, zelfs als hij uiteindelijk op de bank moet blijven. Maar het middenveld blijft verzwakt: Lavia, Mangala, Sambi Lokonga zijn allemaal geblesseerd. Als Onana ook afhaakt, zou de enige oplossing voor de nummer 6 positie waarschijnlijk Mandela Keita zijn.

Youri Tielemans zal waarschijnlijk een van de leiders van het middenveld van deze selectie zijn. Laten we hopen dat hij deze keer eindelijk aan de verwachtingen voldoet.

Hans Vanaken verdient een nieuwe kans om eindelijk belangrijk te worden bij het nationale team, net als Charles De Ketelaere. Uiteraard zal ook Kevin De Bruyne erbij zijn, en dat moet ook, zelfs als hij meer een schaduw- en leiderrol krijgt dan een onbetwiste basisspeler. Tot slot, Leandro Trossard, die als nummer 10 wordt opgenomen.

Een verrassing in de selectie zou wel eens Arne Engels kunnen zijn, met 10 doelpunten en 8 assists in 36 competitie- en CL-wedstrijden dit seizoen, maar die altijd belemmerd wordt door het feit dat hij in Schotland speelt. In een groep van 26 (onthoud dat er 23 spelers op het wedstrijdblad moeten staan), kan hij echter zeker hopen.

Onana (Keita) - Tielemans - Vanaken - De Ketelaere - De Bruyne - Trossard - Engels

Vleugelspelers

Eindelijk een positie waar er overvloed is. Maar in tegenstelling tot wat sommigen denken, is het lastig om overvloed aan talenten in een selectie van 23 op te nemen. Laten we beginnen met de zekerheden: Dodi Lukebakio, Jérémy Doku, Malick Fofana en Johan Bakayoko zullen erbij zijn.

Twee wat verrassende toevoegingen lijken ons onvermijdelijk: Alexis Saelemaekers, fantastisch bij Roma als rechtervleugelspeler, maar ook Mika Godts, die bij Ajax Amsterdam begint te pieken. Dit betekent geen plaats voor Samuel Mbangula of Julien Duranville in de huidige situatie.

Lukebakio - Doku - Fofana - Bakayoko - Saelemaekers - Godts

Aanvallers

Gezien het 4-3-3 systeem van Rudi Garcia zouden twee spitsen - met wetenschap dat De Ketelaere ook als spits kan fungeren - voldoende moeten zijn: Romelu Lukaku en Loïs Openda zullen hun gebruikelijke rol oppakken. Jammer voor Benteke, Mertens en Stassin.

Lukaku - Openda

Onze selectie van 26 ziet er dus als volgt uit:

Courtois - Sels - Casteels - Coosemans

De Winter - Smets - Theate - Mechele - Debast - De Cuyper - Castagne - Meunier

Onana (Keita) - Tielemans - Vanaken - De Ketelaere - De Bruyne - Trossard - Engels

Lukebakio - Doku - Fofana - Bakayoko - Saelemaekers - Godts - Lukaku - Openda