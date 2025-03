Slecht nieuws voor ex-spits Anderlecht: Engelse topclub heeft een vervanger op het oog

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toptransfer van Joshua Zirkzee naar Manchester United is voorlopig geen succesverhaal. De Red Devils zijn bezig aan een absoluut rampseizoen en Zirkzee lijkt mee ten onder te gaan. Nu lijkt het ernaar uit te zien dat de ex-spits van Anderlecht er een concurrent bij krijgt volgend seizoen.

Zes doelpunten en twee assists, voorlopig is het niet het seizoen van Joshua Zirkzee bij Manchester United. Na zijn sterk seizoen bij Bologna versierde de Nederlandse spits een transfer naar de Engelse grootmacht, maar voorlopig lijkt dat geen klap op de vuurpijl.

14de plaats

Onder Erik Ten Hag werd Zirkzee eerst als voorste speler opgesteld en was zijn enige taak doelpunten maken. Wie Zirkzee kent, weet dat de rol van pure goalgetter niet voor hem is weggelegd. Onder Amorim mag hij dan achter de diepe spits spelen, maar ook daar lijkt het niet ongelooflijk vlot te gaan.

Manchester United staat nu 14de in de Premier League, een van de slechtste resultaten in hun geschiedenis. Zeker met de blessure van goudhaantje Amad Diallo lijkt het moeilijk voor de aanvallende pionnen van Ruben Amorim om aan doelpunten te komen.

40 miljoen

Daarom ziet het ernaar uit dat er aanvallende versterking zal bijkomen, volgende zomer. Volgens L'Equippe zou Manchester United al contacten hebben gelegd met Crystal Palace voor de transfer van Jean-Philippe Mateta.

De Fransman zit dit seizoen al aan twaalf stuks in de Premier League, het dubbele van Zirkee's totaal dit seizoen over alle competities. Voorlopig is er nog geen akkoord tussen beide teams en zou Crystal Palace een bedrag rond de 40 miljoen pond vragen.

Ongetwijfeld zal United proberen wat van dat prijskaartje af te bieden. Het belooft dus een spannende zomer te worden voor Zirkzee. Het is aan de voormalige Anderlecht-spits om zich nog te bewijzen in de rest van dit seizoen om toch deel van de plannen van Ruben Amorim te blijven.