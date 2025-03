Antonio Conte wil met Lukaku (opnieuw) de Italiaanse titel pakken: "Ik moet niet zeggen dat we hem in bloedvorm nodig hebben?"

Romelu Lukaku verkeert in bloedvorm. Ook afgelopen weekend was de Rode Duivel beslissend voor SSC Napoli. Antonio Conte strooit dan ook met lof.

Romelu Lukaku verkeert in bloedvorm. Al is de constante in zijn spel wellicht nog belangrijker. Big Rom was de voorbije seizoenen telkens goed voor minstens tien doelpunten. Enkel ene Robert Lewandowski doet beter.

"Ik kan alleen maar zeggen dat de prestaties van Lukaku week na week verbeteren", is ook Antonio Conté heel tevreden. "Tegen Internazionale FC en AFC Fiorentina was hij enorm goed. Het waren zijn beste wedstrijden sinds hij hier is."

Conte is dan ook de coach die het beste uit Big Rom kan halen. "Lukaku weet dat ik verwacht dat hij dominant is. En als hij dominant is hebben we simpelweg veel meer kans om te winnen." (haalt de schouders op)

Partenopei mikt dan ook op de Italiaanse titel. "De race naar het kampioenschap is meer dan ooit begonnen", is Conte ambitieus. "Er resten ons nog tien finales. Ik moet niet zeggen dat we de komende weken een Lukaku in bloedvorm nodig hebben?"

Hoe groot zijn de kansen van SSC Napoli op de Italiaanse titel?

SSC Napoli kampeert momenteel op de tweede plaats in de Serie A. De kloof met Internazionale - er zijn zoals hierboven aangegeven nog tien wedstrijden te spelen - bedraagt amper één puntje. Er staat géén onderling duel meer op het programma.