Cijfers bewijzen dat Romelu Lukaku één van de meest onderschatte spitsen in Europa is: Robert Lewandowski is de enige die beter doet

Romelu Lukaku verkeert in bloedvorm. De Rode Duivel is van cruciaal belang in de titelstrijd van SSC Napoli. De cijfers spreken dan ook voor zich.

Met een doelpunt én een assist was Romelu Lukaku ook afgelopen weekend cruciaal in de wedstrijd tegen AFC Fiorentina. Dé conclusie? Antonio Conté is effectief de coach die het beste in Big Rom naar boven haalt.

Met tien doelpunten en acht assists staat het vizier van onze landgenoot scherp. Opvallend: Lukaku staat voor het eerst in zijn carrière héél dicht bij een zogenaamde double-double. Al heeft onze landgenoot daarvoor nog twee assists nodig.

Minstens tien doelpunten per seizoen

We moeten er overigens geen tekening meer bij maken. Squawka becijferde dat Lukaku één van de weinige spitsen is die de afgelopen jaren minstens tien doelpunten per seizoen kon scoren in één van de Europese topcompetities.. Concreet: dat doet hij al sinds voetbaljaargang 2012 - 2013.

Romelu Lukaku is nog steeds een doelpuntenmachine. ⚽



De Belg was betrokken bij beide doelpunten van Napoli tegen Fiorentina waardoor zijn totaal op 10 doelpunten en acht assists komt in 26 Serie A-wedstrijden dit seizoen.



Zijn wedstrijdstatistieken:



27 balcontacten

6 balcontacten in de vijandelijke zestien

4 gecreëerde kansen

3/3… pic.twitter.com/Enk8RGD1Sp — Squawka (@Squawka) 9 maart 2025

Enkel seizoen 2021 - 2022 vormt de uitzondering op de regel. Lukaku zat op dat moment op een dood spoor bij Chelsea FC. In Europa doet overigens enkel Robert Lewandowski beter. De Pool scoort al dertien seizoenen aan één stuk minstens tien doelpunten. Geen schande om hem boven je te tolereren...