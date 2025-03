🎥 Opvallend: Mazzu kiest voor speciale Olympische aanpak voor cruciale wedstrijd tegen OH Leuven

STVV speelt zondag een cruciale uitwedstrijd tegen OH Leuven. In plaats van een gespannen voorbereidingen, trapte STVV de trainingsweek af met een speelse en ontspannen 'Olympische Spelen voor voetballers'.

Om de sfeer luchtig te houden, bedacht Felice Mazzu een reeks ludieke uitdagingen voor zijn spelers. Een hindernissenparcours vol technische proeven moest hen scherp houden en tegelijk de stress verlichten.

Zo moesten de spelers volgens Het Nieuwsblad onder meer een hoekschop tegen de verste paal krullen, een bal over één doel in het andere lobben en de bal kaarsrecht door vijf opeenvolgende poortjes trappen. Bij de Kanaries waren ze duidelijk in hun nopjes ondanks de degradatiestrijd.

Na een spannende strijd behaalde Robert-Jan Vanwesemael goud op de Olympische Spelen. Ryoya Ogawa en Wolke Janssens behaalden zilver en brons.

Hopen op een goed resultaat

Toch moet STVV zondag niet alleen zelf winnen, maar ook hopen op gunstige resultaten in andere wedstrijden om degradatie te ontlopen. Wolke Janssens wil daar niet te veel mee bezig zijn.

"We spelen al een paar weken op rij de wedstrijd van de laatste kans. Dat zal zondag niet anders zijn. Als we te veel nadenken over de noodzaak om te winnen, kunnen we verkrampt spelen”, besluit de Kanarie.