Dimitri De Condé geeft zijn grootste inschattingsfout toe: "Waren het erover eens dat hij niet goed genoeg was voor ons"

Dimitri De Condé, Head of Football bij Genk, kijkt zonder spijt terug op zijn beslissingen, ook als die niet altijd de juiste bleken. Een van de meest opvallende inschattingsfouten was die rond Arthur Theate.

"Bij de beloften waren we het erover eens dat hij niet genoeg was voor ons", zegt De Condé. "Maar kijk waar hij nu staat: een vaste waarde bij Bologna, Rennes en Frankfurt én Rode Duivel. Zijn doorzettingsvermogen compenseert bepaalde gebreken ruimschoots. Daar heb ik veel respect voor."

Hoewel niet elke beslissing goed uitdraaide, heeft De Condé nergens spijt van. "Ik heb zeker verkeerde keuzes gemaakt, maar ik heb ze bewust gemaakt en ben er steeds vol voor gegaan", verklaart hij in HBvL. Volgens hem hoort dat bij de job en blijft het onmogelijk om alles perfect in te schatten.

Een moment waarop De Condé fel onder vuur lag, was het incident met Jan Vertonghen. Tijdens een verhitte wedstrijd kwam hij in discussie met de Anderlecht-verdediger, wat tot kritiek leidde. "Dat was de dag nadien al uitgeklaard", zegt hij. "Jan belde me op en we beseften allebei dat we niet fier waren op wat we gedaan hadden. Maar we waren allebei tot het uiterste gegaan voor onze club."

De Condé excuseerde zich nadien ook bij de scheidsrechter voor zijn woordgebruik. Toch vindt hij niet dat hij fout zat door daar aanwezig te zijn. "Als technisch directeur moet ik dicht bij mijn spelers kunnen zijn", legt hij uit. "In de Bundesliga zitten mijn collega's gewoon mee op de bank."

Na dat incident besloot hij wel om zich minder op de voorgrond te plaatsen. "Ik ga me nu low profile gedragen en zo snel mogelijk naar de kleedkamer", zegt hij. De rol van een technisch directeur mag volgens hem betrokken zijn, maar niet de aandacht afleiden van de ploeg.