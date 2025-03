KV Mechelen ziet sterkhouder vertrekken: Antwerp op de loer, maar ook andere Belgische topclub zou hem kunnen gebruiken

Bij KV Mechelen zullen er de komende weken al wat experimenten kunnen gebeuren met oog op volgend seizoen. De redding is een feit en de strijd om Europees voetbal kan dus gestreden worden. Enkele spelers zullen binnen tien wedstrijden wel definitief vertrekken.

Er zijn geruchten over heel wat spelers, maar één zekerheid is er ondertussen al wel. Daam Foulon zal zijn contract niet verlengen en dus kan hij aanstaande zomer transfervrij verkassen.

Op weg naar Antwerp of ...?

De linkervleugelverdediger maakte dit seizoen heel wat indruk bij De Kakkers en zal dus een gegadigde zijn van verschillende ploegen, zoveel is duidelijk.

Royal Antwerp FC zou wel wat zien in de speler en hem dan ook heel graag naar Deurne-Noord willen halen, maar zij zouden niet de enige ploeg zijn die wel wat zien in hem.

Statistieken zeker niet slecht

Ook bij KAA Gent kunnen ze een linksachter of linkervleugel zeker gebruiken. Temeer Archie Brown deze zomer wel eens verkocht zou kunnen gaan worden en er dan een extra plaatsje vrijkomt.

Daam Foulon kwam in de zomer van 2023 over van het Italiaanse Benevento. In december, januari en februari was hij een tijdje uit met de hamstrings - weken waarin Mechelen negen keer op rij niet kon winnen. Met drie goals en vier assists heeft hij ook mee voor de redding weten te zorgen.