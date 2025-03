Er is nog een Oekraïener die wat te bewijzen heeft tegenover Thibaut Courtois: "We hebben elkaar al wat geplaagd"

Het Belgische voetbal heeft nu de aandacht gericht op de Nations League-matchen tegen Oekraïne. Een wedstrijd waar ook naar wordt uitgekeken aan Oekraïense kant.

Thibaut Courtois zal aanwezig zijn op de persconferentie voor de eerste mediaverschijning van deze bijeenkomst. Naast zijn grote terugkeer bij de Rode Duivels, zal hij een bijzondere wedstrijd beleven door tegen Andriy Lunin te spelen, zijn teamgenoot en concurrent bij Real Madrid.

De Oekraïense doelman had uitgeblonken in het doel van Los Blancos in afwezigheid van Courtois, maar hij moest opnieuw leren leven met zijn rol als tweede doelman.

Lunin sloot zich gisteren aan bij de Oekraïense selectie. Het deel van de kern bestaande uit spelers die in Spanje spelen, traint al enkele dagen in Benidorm, terwijl de spelers van buitenlandse clubs de groep bij de groep zijn gekomen.

Oekraïne wacht ons op

"België heeft een nieuwe bondscoach, dus er zouden verrassingen kunnen zijn. Maar het is nog te vroeg om grote veranderingen door te voeren. We richten ons voornamelijk op onszelf. Er is niets veranderd voor ons, we zijn goed voorbereid en de sfeer is goed. We willen absoluut promoveren naar Divisie A van de Nations League", verklaarde Lunin in een interview gepubliceerd door de Oekraïense voetbalfederatie.

De doelman sprak ook over de strijd binnen de wedstrijd met Thibaut Courtois: "Ik heb nog niet echt met hem gesproken over de wedstrijd, hoewel er wel wat geplaag is geweest", lacht hij. Op het EK was het Koen Casteels die de Oekraïners uitschakelde in de achtste finales tijdens de laatste groepswedstrijd.