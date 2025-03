Toptransfer in de maak voor Rode Duivel? Onder meer Atlético Madrid zou interesse hebben

Hij mag dan geen deel uitmaken van de huidige selectie van de Rode Duivels, toch is Albert Sambi Lokonga bezig aan een topseizoen bij Sevilla. Hij wordt gehuurd van het Engelse Arsenal en Sevilla zou hem graag houden volgend seizoen. Alleen zal dat niet simpel worden met enkele kapers op de kust.

Het duurde even, maar Sambi Lokonga is bezig aan zijn doorbraak in het buitenland. Na een periode van weinig speelminuten bij Arsenal en een degradatie met Luton, kwam de voormalige Anderlecht-middenvelder uit in het zonnige Sevilla.

De 25-jarige Lokonga heeft dit seizoen al heel wat blessureleed te verwerken gekregen. Hij miste al negen wedstrijden door hamstringblessures dit seizoen.

Ondanks al die blessures doet Lokonga het verre van slecht. Als hij fit is, lijkt hij een vaste waarde in de basiself van Garcia Pimienta.

12 miljoen

Die goede prestaties hebben blijkbaar wat interesse opgeleverd bij andere clubs in Spanje. Volgens VamosMiSevilla hebben naast Sevilla ook Atlético Madrid, Villarreal en Real Betis interesse in hem.

Lokonga staat nog altijd onder contract bij Arsenal, en de Engelse topclub zou zo'n 12 miljoen euro vragen voor de tweevoudige Rode Duivel. Voor Sevilla zou dit een te hoog bedrag zijn, maar voor die andere drie geïnteresseerden is dat een haalbaarder prijskaartje.