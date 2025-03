KAA Gent mag heel erg trots zijn: Jonathan David heeft de Europese topclubs voor het uitkiezen en geeft nu zelf indicatie welke kant het uitgaat

Jonathan David zal volgend seizoen sowieso bij een Europese topclub belanden. Hij heeft het grotendeels zelf voor het zeggen waar hij terechtkomt.

Dat komt uiteraard door zijn contractsituatie. Jonathan David is einde juni einde contract bij Lille. Dat maakt van hem uiteraard een zeer interessant transfertarget voor heel wat grote clubs. KAA Gent ziet een doorverkooppercentage aan zijn neus voorbijgaan, maar mag desalniettemin trots zijn dat het zo'n getalenteerde speler heeft gelanceerd.

We herinneren ons nog de acties en doelpunten waar David als Buffalo onze competitie mee kleur gaf tussen 2018 en 2020. Een transfer naar Lille was een volgende logische stap. De Franse club legde voor hem in augustus 2020 een bedrag van 27 miljoen euro op tafel. Het zal pijn doen als de Canadees straks gratis de deur uitstapt.

Grote clubs staan in de rij voor David

Dat is alleszins wat er te gebeuren staat. Volgens Italiaanse media zijn er maar liefst tien clubs geïnteresseerd om David transfervrij over te nemen. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, West Ham, Barcelona, Juventus, Inter en PSG volgen zijn situatie allen op de voet. Gezien de concurrentie lijken de kansen van West Ham om hem binnen te halen eerder klein.

Deze zomer lijkt echt wel het moment om de stap naar de Europese top te zetten. Bij FootMercato licht David een tipje van de sluier op over zijn voorkeur. "De Premier League is veel sneller en fysieker dan alle andere competities. Maar ik ben vooral opgegroeid door te kijken naar La Liga. Het is mijn favoriete competitie", onthult de aanvaller.

Jonathan David wil ooit naar La Liga

"Het is de competitie waar ik het liefst naar keek, dus zou ik daar ook op een dag willen spelen." Of dat betekent dat een transfer naar Barcelona op til staat, moet nog blijken.