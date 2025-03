Aanvoerdersvraagstuk bij de Rode Duivels: "De discussie is beslecht"

De Rode Duivels speelden tijdens deze interlandbreak twee keer onder een andere aanvoerder. Voor Justien Odeurs is duidelijk wie het moet worden.

De nieuwe bondscoach Rudi Garcia liet in de aanloop naar het dubbel duel met Oekraïne niet in zijn kaarten kijken wie aanvoerder zou zijn van de Rode Duivels.

Uiteindelijk koos hij voor een dubbele oplossing. In de heenwedstrijd nam Romelu Lukaku de honneurs waar, in Genk was Kevin De Bruyne de kapitein.

Voor analiste Justien Odeurs is het duidelijk. “De discussie over wie de kapiteinsband moet krijgen, is in mijn ogen ook beslecht”, vertelt ze aan Het Belang van Limburg.

“Hoe Kevin De Bruyne de ploeg negentig minuten bij de hand nam, in woord én daad, was mooi om te zien. Vooral in de eerste helft passeerde àlles via hem”, gaat ze verder.

Na de rust namen meer en meer spelers het initiatief, wat uiteindelijk resulteerde in een 3-0-overwinning. “Maar je voelt toch dat De Bruyne de natuurlijke leider is van deze ploeg”, besluit ze.