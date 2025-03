Gouden Bal-niveau? Mo Salah heeft mythisch record nu echt bijna te pakken!

Het minste wat je kan zeggen is dat Mo Salah bij Liverpool aan een prima seizoen bezig is. Hij rijgt de doelpunten en assists aan elkaar en is daarmee op recordkoers. De komende weken zal blijken in hoeverre hij het record ook effectief zal gaan breken.

Mo Salah staat zowel bij de goals, de assists als de totale betrokkenheid in doelpunten ver boven de rest in de Premier League. In 42 wedstrijden doorheen de Premier League was hij goed voor minstens een goal en een assist.

Dit seizoen zit hij al aan elf dubbels, ook dat is een record. En Salah is op weg naar mogelijk nog meer records. Want het minste wat je kan zeggen is dat hij goed bezig is.

Hij scoorde ook tegen Southampton voor de interlandbreak alweer twee doelpunten en zit zo al aan 27 goals en 17 assists dit seizoen, waardoor hij al 44 keer van waarde was voor zijn team. Zo komt hij steeds dichter bij het record aller tijden.

Op zoek naar record

Dat komt voorlopig toe aan Alan Shearer, die ooit in 1994-1995 34 goals scoorde en 13 assists gaf. Een jaar eerder deed ook Cole dat. Henry (24 goals, 20 assists in 2002-2003) en Haaland (36 goals, 8 assists in 2022-2023) delen de derde plaats.

Salah heeft nog negen wedstrijden om vier keer beslissend te zijn. Op die manier zou hij de allerbeste worden in een seizoen. "Gouden Bal-niveau", orakelden ze ook in 90 Minutes al.