Welles, nietes en... Comedy Capers op z'n Belgisch? Zo gemakkelijk is het blijkbaar niet om de Rode Duivels naar de lokale stadions te halen

De Rode Duivels willen in de toekomst zo weinig mogelijk op de Heizel voetballen. De Cegeka Arena van KRC Genk was afgelopen zondag het decor voor een terugkeer tegen Oekraïne. Al is het allemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt...

We nemen de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Rode Duivels als voorbeeld. Op negen juni ontvangt België Wales... op de Heizel. De reden: geen enkele eersteklasser wil zijn veld in die periode verhuren. Logisch: net dan moeten de grasmatten herstellen én opnieuw ingezaaid worden. Romelu Lukaku gaf het zondagavond al aan. De Rode Duivels willen liever in de clubstadions voetballen dan op de Heizel. De piste komt de sfeer niét ten goede en op een tournee door België verkopen de kaartjes als zoete broodjes. Welles, nietes... Maar zo gemakkelijk is het allemaal niet. La Meuse weet dat Standard zich inmiddels kandidaat heeft gesteld om als gastheer op te treden voor de thuiswedstrijd van achttien november tegen Liechtenstein. Maar dat is zonder de Luikse burgervader gerekend. Willy Demeyer (PS) weigert om de Rode Duivels naar De Vurige Stede te halen. De reden: budgettaire beperkingen en het feit dat de Luikse ordediensten de wedstrijd in goede banen moeten leiden. Maar dat is weer niet naar de zin van Jacqueline Galant (MR). Machtsstrijd De Waalse minister die bevoegd is voor Sportinfrastructuur wil de Rode Duivels net wél naar Luik halen. Een machtsstrijd op het hoogste niveau voor een thuiswedstrijd van België in Luik? We kunnen het allemaal missen als kiespijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd...