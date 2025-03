Lampenstad in het donker: Ajax-Belgen op weg naar titel na absolute dreun aan PSV in eigen huis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als PSV de titelstrijd nog spannend wou maken in Nederland, dan had het in eigen huis tegen Ajax Amsterdam eigenlijk niet al te veel keuze over. Winnen was een absolute must, anders zou de kloof te groot blijven in het seizoenseinde.

PSV Eindhoven begon aan de wedstrijd met zes punten achterstand op Ajax Amsterdam. Winnen en de kloof zou gehalveerd worden - dan kon het zeker nog wel spoken in de laatste zeven wedstrijden. Ajax haalt het in Eindhoven Dat zou echter niet lukken, want De Lampenclub ging in eigen huis pijnlijk onderuit tegen de Ajacieden. Voor Noa Lang en co een enorme domper op de feestvreugde, want ze wilden er wel degelijk nog vol voor gaan. Bakayoko mocht een kwartier voor tijd invallen, maar op dat moment was het doek over de wedstrijd eigenlijk al gevallen. Klaassen had de 0-1 weten te scoren voor de rust, na de koffie deed Traoré de boeken toe. Titelstrijd gestreden? Mika Godts mocht in de basis beginnen bij de hoofdstedelingen, terwijl Mokio niet van de bank kwam. Ajax Amsterdam heeft nu negen punten meer dan PSV in de stand en lijkt op weg naar de titel. Feyenoord kan dan weer een beetje proberen te naderen op de tweede plaats, al moet het dan natuurlijk wel voorbij Go Ahead Eagles raken. 30/03/2025 12:15 Utrecht - Heerenveen 2-0 30/03/2025 14:30 Heracles - FC Twente 2-1 30/03/2025 14:30 PSV - Ajax 0-2 30/03/2025 16:45 Feyenoord - Go Ahead Eagles 2-2