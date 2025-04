Beerschot-supporters - die zich allang hadden neergelegd bij degradatie - hebben maar één héél duidelijke wens

Het nieuwe verhaal van Beerschot in de Jupiler Pro League heeft maar één seizoen geduurd. Na de onverwachte promotie was het eigenlijk een verhaal waarvan het slot al vorige zomer geschreven werd.

Beerschot is gedegradeerd en als u nu aan het gros van de fans zou vragen wat dat met hen doet, zullen ze de schouders ophalen. De hondstrouwe aanhang van de Mannekes had immers in september al door dat het een nieuw wonder zou vereisen om in 1A te blijven.

In september al vogel voor de kat

En nadat ze geheel onverhoopt vorig seizoen de titel wisten te bemachtigen in de Challenger Pro League waren de wonderen even uitgeput op het Kiel. Als je een voorbereiding moet afwerken met een kern die helemaal niet klaar was omdat de eigenaren - United World - op dat moment nog niet zeker wisten of ze de club wel zouden houden, dan ben je al zo goed als een vogel voor de kat.

Tegen september stond er iets wat iet of wat op een competitief team leek, maar waar trainer Dirk Kuyt in de loop van het seizoen dan maar een ploeg van moest smeden. Dat doe je niet zomaar hoor. De meeste concurrenten hadden die twee maanden voorbereiding wel goed gebruikt.

Neem nu Dender, dat als tweede mee opging naar de JPL. Die hadden al snel hun team klaar met gerichte versterkingen. Zij sprokkelden de eerste tien matchen 15 punten, van hun in totaal 32. We hoeven u het verschil niet uit te leggen zeker?

Als je in de winter op je hoofdveld moet trainen...

Het beleid op het Kiel was huilen met de pet op. Er was amper geld, zelfs niet om het volledig kapotgespeelde veld te vervangen. Dat moest via een omweg gebeuren. En dat veld was kapot omdat ze er in de winter zelfs op moesten trainen, want er was geen oefenveld beschikbaar. Tja, zelfs in provinciale behandelen ze hun hoofdveld beter.

United World wil van Beerschot af en Beerschot wil van United World af. Maar of het zo'n goed idee is om de Qatarezen in te ruilen voor een nobele groep onbekende Japanners... Bij STVV heeft dat gewerkt, maar evengoed ging Deinze onder Japans beleid het faillissement in.

In ieder geval moet er iets gebeuren, want op deze manier wordt het volgend seizoen in de Challenger Pro League ook geen sinecure. En de Beerschot-fan, die heeft maar één wens: dat er een duidelijke structuur en leiding komt bij hun club. Liefst weer met een lokale verankering. Maar als het niet te veel gevraagd is: mensen die willen investeren en het beste voor hebben met de club.