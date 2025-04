De broers Oyen hebben een wel heel bijzondere band, ondanks het niveauverschil

Alessio en Luca Oyen zijn twee broers die samen opgroeiden in Zutendaal en altijd een sterke band hadden. Ondanks hun leeftijdsverschil stonden ze geregeld samen op het veld bij Genk VV, waar voetbal hun grootste passie was.

Zoals het vaak gaat in het voetbal, gingen hun wegen uiteen toen Luca op jonge leeftijd door KRC Genk werd opgepikt. Alessio kreeg ook zijn kans bij de club, maar wist nooit door te breken.

Toen Luca bij KRC Genk kwam, was het voor Alessio geen verrassing. Hij wist immers dat zijn broer veel talent had.

“Het was niet abnormaal dat hij opgepikt zou worden door een grotere ploeg”, zegt Alessio in Het Belang van Limburg. “Ik heb op een bepaald moment ook mijn kans gekregen bij Racing, maar ik was toen nog te speels."

Trots op jongere broer

Of Alessio ooit jaloers is geweest op zijn jongere broer? “Nooit. Iedere keer als ik hem zie voetballen bij Genk ben ik heel trots. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in zijn schaduw stond.”

Luca, nu 22 jaar oud, speelde al meer dan 80 wedstrijden voor KRC Genk en heeft nog een contract tot 2027 in Limburg. Alessio is ook actief in het voetbal bij Hades B, maar combineert dit met werken.