Oekraïense vluchteling deelt opmerkelijk verhaal en wil zich bewijzen bij amateurclub: "Dat blijft mijn doel"

Drie jaar geleden ontvluchtte Andrii Vieiiru de oorlog in Oekraïne. Nu is hij 20 jaar oud en werkt hij hard aan zijn voetbaldroom bij KVK Ninove.

Andrii Vieiiru verliet Oekraïne in het midden van de oorlog, op zoek naar een veiligere toekomst. In België heeft hij zich intussen goed kunnen aanpassen, al is het niet altijd gemakkelijk geweest.

“Ik praat al beter Nederlands dan Engels", vertelt de Oekraïner in Het Nieuwsblad. “Zo nu en dan ontsnapt me wel nog eens een woordje. Ik was dan ook geen goede student in Oekraïne."

De schoollessen boeiden hem inderdaad niet echt, zijn hart lag duidelijk bij het voetballen. "Ik keek vooral uit naar de wedstrijden tegen Shaktar Donetsk en Dynamo Kiev", vertelt hij.

Momenteel speelt Vieiiru bij de B-ploeg van KVK Ninove in de tweede provinciale, waar hij meer speelminuten maakt. Afgelopen zaterdag mocht hij invallen en had hij na vijf minuten al een gele kaart te pakken.

Hoop en doorzettingsvermogen

“Bij elke invalbeurt wil ik me heel graag bewijzen. Ik voel dat ik steeds dichter bij een basisplaats kom, wat ook mijn doel blijft.”

Ondanks de zware omstandigheden in Oekraïne, beseft Vieiiru dat hij niet mag klagen. "Ik mopper niet, want ik besef dat mijn landgenoten het moeilijker hebben in een oorlog die al meer dan drie jaar duurt en hopelijk snel stopt.”