Thibaut Courtois héél scherp voor ploegmaats na nieuwe nederlaag tegen Arsenal: "We missen hem"

Na de pijnlijke 1-2-nederlaag tegen Arsenal in eigen huis neemt Thibaut Courtois geen blad voor de mond. De doelman van Real Madrid windt er geen doekjes om: "We spelen te weinig als ploeg en te veel als individualisten", klonk het bij VTM NIEUWS en de Spaanse pers.

Courtois vindt dat het tijd is voor zelfreflectie binnen de ploeg. “Soms moet je zelfkritisch zijn en alles eens goed analyseren. Iedereen moet dat doen. We zijn een team, maar het gevoel is er niet altijd. Er wordt te veel op individuele klasse gerekend.”

Hij wijst daarbij ook op een structureel probleem in de aanval. “Als ze Vinicius of Kylian dubbel dekken, kan een twee-tegen-éénsituatie één keer werken, maar niet vijf keer. Dat moeten we durven bekijken. We kunnen niet altijd verwachten dat onze aanvallers iedereen dribbelen en dan nog scoren.”

Volgens de Rode Duivel mist Real momenteel ook een echte spits. “We probeerden het met veel voorzetten, maar dit jaar missen we Joselu. Een aanvaller van nature, iemand die daar kan staan en de bal kan binnentikken. Arsenal stond goed georganiseerd, er was amper ruimte.”

Toch wil Courtois het seizoen nog niet afschrijven. “De titel is nog mogelijk, de finale van de Copa del Rey is over tien dagen en het WK voor Clubs komt eraan. Het is tot nu toe een beetje een middelmatig seizoen, maar ik hoop dat we de fans nog iets kunnen geven.”

Hij sluit af met een positieve noot. “Aan honger of wilskracht ontbreekt het niet. Ik ben zelf nog even gemotiveerd als op dag één. We moeten het vertrouwen houden, want we hebben een geweldige ploeg.”