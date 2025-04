Lokeren-Temse-middenvelder Radja Nainggolan laat zich uit over de bizarre situatie in de Challenger Pro League: "Dat vind ik wat belachelijk"

Lokeren-Temse neemt het donderdag normaal gezien op tegen RWDM in de Promotion Play-offs. Normaal gezien, want er woedt nog een juridische strijd met Lierse.

Lokeren-Temse heeft zich op sportief vlak gekwalificeerd voor de Promotion Play-offs. In de halve finales komt het daar dus RWDM tegen op donderdag. Maar Lokeren heeft nog geen licentie voor 1A.

En daarom vinden ze bij Lierse, dat net achter Lokeren eindigde in het klassement, dat Lokeren-Temse de play-offs niet mag spelen. Radja Nainggolan liet zich uit over de situatie.

"Volgens mij, op eender welk niveau, als je de promotie afdwingt op sportief vlak, moet je nadien pas zien dat al de rest in orde is. Je weet nooit op voorhand waar je tegen het einde van het seizoen zou kunnen staan", is hij duidelijk bij DAZN.

"Als je dan in februari iets moet indienen voor het volgende seizoen, dan is dat in mijn ogen veel te vroeg. Dat is hoe ik voetbal bekijk, want het blijft een spel, een hobby. Alle jongens dromen ervan om profvoetballer te worden. Als je dan alles in orde moet hebben om in regel te zijn om te promoveren, dan vind ik dat eigenlijk wel jammer."

Lokeren-Temse begon slecht aan het seizoen, maar wist acht van zijn negen laatste wedstrijden te winnen. "Kijk naar ons, wij komen van de voorlaatste plaats, we dwingen de play-offs sportief af. Dat dan alles op voorhand in orde moet gemaakt worden vind ik wat belachelijk. Wij zijn nu ook in afwachting. We geloven erin en we hebben getraind voor de match van morgen. Hopelijk staan we er dan", besluit Il Ninja.