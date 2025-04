'Club Brugge mag zich opnieuw rijk rekenen: weergaloos bedrag gewenst voor middenvelder'

Wat vorige zomer niet gebeurde, zal deze keer wel het geval zijn. Het staat zo goed als vast dat Raphael Onyedika deze zomer Club Brugge verlaat voor een topprijs. Zowel blauw-zwart als de Nigeriaanse middenvelder zelf zijn alles al in stelling aan het brengen.

De waarde van Onyedika is de voorbije maanden op Transfermarkt van 16 naar 20 miljoen euro gegaan en dat bedrag zal niet meer volstaan om hem weg te halen in Jan Breydel. Onyedika heeft intussen ook topprestaties in de Champions League geleverd en in heel Europa kennen ze wel zijn naam.

Veel geld op komst?

Galatasaray toonde interesse, maar kon absoluut de 20 miljoen euro die Club toen vroeg niet op tafel leggen. En bij blauw-zwart waren ze niet geïnteresseerd in een afbetalingsplan.

Onyedika zelf veranderde van makelaar naar het gerenommeerde CAA Stellar, dat meerdere Europese toppers in zijn portefeuille heeft zitten. Het standpunt van Club is ook duidelijk: hij mag vertrekken - die belofte deden ze hem al eerder - maar wel voor de juiste prijs.

Boter bij de vis

Die ligt dus een pak boven de 20 miljoen nu. Diverse ploegen hebben zich ondertussen voor hem geroerd en volgens Nigeriaanse media is de vraagprijs duidelijk gesteld.

Op die manier zal Club Brugge nog meer geld kunnen vangen voor de jongeling. Onder de 20 miljoen euro is er van een verkoop geen sprake.