Ontgoocheling bij Igor De Camargo gigantisch groot nu hij slechts één match coach mag zijn bij RWDM

Igor De Camargo had gehoopt dat hij RWDM naar de Jupiler Pro League zou loodsen. Maar zover komt het echter niet.

Nadat RWDM de rechtstreekse promotie gemist had werd Ferrera de laan uitgestuurd. Igor De Camargo werd aangesteld als interimcoach.

Hij had verwacht de volledige eindronde voor zijn rekening te kunnen nemen en zo de promotie af te dwingen, maar dat was buiten Eagle Football Holdings gerekend. Zij stuurden Lyon-beloftentrainer Gueïda Fofana naar Brussel.

De Camargo mag enkel vanavond nog coach zijn tegen Lokeren-Temse. “Ik heb de groep twee dagen tijd gegeven om na te denken en te praten, in tussentijd legde ik weliswaar al het accent op Lokeren-Temse. Iedereen is zich ervan bewust dat we donderdag een wedstrijd spelen die extreem belangrijk is voor de club”, aldus De Camargo aan Het Nieuwsblad.

De club heeft De Camargo niet ontslagen, dus blijft hij op post. “Ik ben de eerste om het vertrek van Yannick te betreuren, want onze band was heel sterk. Ik heb al veel dingen meegemaakt in mijn carrière, maar dit is weer iets nieuws.”

De ontgoocheling is groot, maar hij blijft vooruitkijken. “Op een delicaat moment als dit mag ik mijn ego niet naar voren schuiven om mijn plekje op te eisen. Voorlopig bestaat mijn doel er louter in om RWDM alsnog naar 1A te leiden.”