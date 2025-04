Wordt de titelstrijd vanavond al beslecht? "Dan ben je kampioen. Punt"

Club Brugge en Union SG spelen vanavond de absolute topper tot dusver. Is een zege de stap richting de titel?

Club Brugge en Union SG hebben allebei 12 op 12 gepakt in de Champions’ Play-offs. Een zege vanavond voor Club Brugge zou wel eens beslissend kunnen zijn over de titel.

Dat Club Brugge op dit moment de te kloppen ploeg is, is duidelijk. De ploeg van Nicky Hayen staat aan de leiding in het klassement en kan de voorsprong nog vergroten.

Bovendien loopt het bij Union SG niet zo vlot als dat bij blauwzwart het geval is. Als Club op zijn elan doorgaat, dan zou het wel eens 30 op 30 kunnen pakken in de play-offs.

“Dat wil niet zeggen dat dat gaat gebeuren. Maar ik zou niet van mijn zetel vallen”, zegt analist Filip Joos in de podcast 90 Minutes.

“Club heeft alles zelf in handen”, reageert Gilles De Coster op die uitspraak. “Of spreken we over 2 speeldagen toch weer anders?”

Joos denkt dat Club Brugge de lijn zal doortrekken. Frank Boeckx laat nog een opening. “Tegen dit Union, met vertrouwen, 6 op 6 pakken? Dan ben je kampioen. Punt”, is zijn overtuiging.

Union doet er vanavond maar beter aan om niet te verliezen in het Jan Breydelstadion. Dan zijn alle ogen gericht op de match in het Dudenpark. Benieuwd of de titelstrijd deze week al in zijn definitieve plooi valt.