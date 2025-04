Kassa kassa: nieuwe Europese topclub roert zich voor sterkhouder Club Brugge, recordbedrag op komst?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Begeerd door verschillende grote Europese clubs, heeft Maxim De Cuyper nu ook de aandacht getrokken van Juventus. De verdediger van Brugge zou de komende zomerse transfermarkt wel eens op gang kunnen brengen.

De naam Maxim De Cuyper circuleert al een tijdje in de wandelgangen van de transfermarkt, maar deze keer lijken de zaken serieuzer te worden. De linksback van Club Brugge, die in België mooie prestaties neerzet, blijft de aandacht trekken over de grenzen heen.

Volgens de informatie van de Italiaanse journalist Fabrizio Romano, is het nu Juventus die klaar lijkt te zijn om in actie te komen.

🚨⚪️⚫️ Juventus zal deze zomer een nieuwe linksback aantrekken en ze hebben nu Maxim De Cuyper aan hun lijst toegevoegd.



De Oude Dame, op zoek naar versterking op de linkerflank voor deze zomer, heeft De Cuyper geïdentificeerd als een prioritair doelwit. Na een wisselvallig seizoen, waarin Juventus (5e in de Serie A) op zoek is naar versterking met jonge, dynamische profielen die al ervaring hebben op hoog niveau.

De Belg vinkt alle vakjes aan: opgeleid bij Brugge, heeft hij dit seizoen bevestigd dat hij meer dan een talent is. De Cuyper is geen onbekende op de markt. In de afgelopen maanden hebben ook Manchester United en AC Milan interesse getoond, wat zijn groeiende populariteit aantoont.

Véél interesse in De Cuyper

Op 24-jarige leeftijd combineert hij al clubervaring, tactische discipline en aanvallende kwaliteiten die ver boven het gemiddelde liggen voor een linksback. Zijn profiel spreekt zowel liefhebbers van snel spel aan als zij die vertrouwen op defensieve soliditeit.

Voor Brugge zou de komende zomer wel eens een keerpunt kunnen betekenen. Bij een serieus bod zal de club zijn parel niet zomaar laten gaan: er moeten meerdere tientallen miljoenen euro's op tafel worden gelegd om hem te kunnen aantrekken.

Het is nog de vraag welke club hem als eerste weet te overtuigen. Tussen Engeland en Italië heeft De Cuyper keuze te over.