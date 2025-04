🎥 Prachtige documentaire van het boerenjaar van kampioen Zulte Waregem: "Willen in plaats van moeten"

796

Zulte Waregem kroonde zich dit seizoen tot kampioen in de Challenger Pro League. Het moest daartoe echt wel tot het absolute gaatje, want pas in de laatste minuten van het laatste duel konden ze zich verzekeren van de belangrijke promotie.

Zulte Waregem degradeerde twee jaar geleden van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. Vorig seizoen greep het nog naast de promotie, nadat het de play-offs niet overleefde. Dit seizoen kwamen er uiteindelijk geen play-offs aan te pas. Op de slotspeeldag wisten ze door een 2-1 overwinning tegen RWDM het kampioenschap te pakken - met dank aan dat belangrijke doelpunt van Jelle Vossen. Willen stijgen in plaats van moeten En zo kreeg Essevee dan toch eens eindelijk zijn boerenjaar - het vorige was misschien wel het jaar waarin ze net geen kampioen werden in de Jupiler Pro League. Van het seizoen werd een documentaire gemaakt. Het eerste deel daarvan is nu naar buiten gekomen. Daarin worden we meegenomen naar het begin van het seizoen 2024-2025 en de wil om te gaan stijgen. Het gaat over een interview met de coach over willen promoveren in plaats van moeten stijgen. En ook Jeppe Erenbjerg wordt ruimschoots voorgesteld. We laten u graag meegenieten - opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren. Gelieve hier rekening mee te houden.