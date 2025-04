🎥 Real Madrid is helemaal van het pad: schandalige Rüdiger mag zich aan megaschorsing verwachten

De bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid eindigde zaterdagavond in een schandaal, waarbij vooral Antonio Rüdiger zich van zijn slechtste kant liet zien. Barça kroonde zich tot winnaar na een spannende wedstrijd, maar het wansmakelijke gedrag van enkele Madrileense spelers overschaduwde alles.

Tijdens de verhitte slotfase van het duel, waarin Barcelona uiteindelijk via Jules Koundé de winnende treffer maakte, ontspoorden verschillende Real-spelers. Lucas Vázquez, Jude Bellingham én Antonio Rüdiger kregen rood, maar vooral de acties van Rüdiger zorgden voor grote verontwaardiging.

De Duitse verdediger gooide na afloop vanuit de dug-out een ijsblokje naar de scheidsrechter. Volgens het officiële wedstrijdrapport moest Rüdiger zelfs door meerdere stafleden worden tegengehouden om niet fysiek verhaal te halen bij de arbiter. Zijn agressieve gedrag kan hem nu op een zware schorsing van vier tot twaalf wedstrijden komen te staan.

This man is 32 years old 😭😭 generational headloss from Rudiger

pic.twitter.com/jEy7Zak1fp — Footy Humour (@FootyHumour) April 26, 2025

Ook Lucas Vázquez en Jude Bellingham lieten zich niet onbetuigd. Vázquez kreeg rood na herhaalde opmerkingen richting de scheidsrechter, terwijl Bellingham werd bestraft voor "een agressieve houding" tegenover de leiding. Coach Carlo Ancelotti weigerde na afloop duidelijk commentaar te geven en verklaarde niet precies te weten wat er was gebeurd.

De gemoederen waren al voorafgaand aan de finale hoog opgelopen. De aangewezen scheidsrechter, De Burgos Bengoetxea, kwam onder zware druk te staan nadat Real Madrid TV een video had verspreid waarin zijn eerdere ‘fouten’ werden uitgelicht. De arbiter was hierdoor zichtbaar aangeslagen en barstte zelfs in tranen uit tijdens een toespraak.

Real Madrid had uit protest alle officiële plichtplegingen met de Spaanse voetbalbond geschrapt en zelfs om een andere scheidsrechter verzocht, tevergeefs. De spanningen culmineerden uiteindelijk in een beschamend slotakkoord, waarin vooral Antonio Rüdiger zich volledig liet gaan en de finale een bittere nasmaak bezorgde.