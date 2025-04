Anderlecht-transferdossier gaat moeilijk worden: "Wereldklasse" en "Dit gaat de club serieus geld opleveren"

Anderlecht heeft zijn zinnen gezet op Luciano Valente, het jonge toptalent van FC Groningen. De 21-jarige offensieve middenvelder liet zich de voorbije weken nadrukkelijk opmerken in de Eredivisie en staat nu hoog op de radar van paars-wit.

Hans Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, is alvast vol lof over Valente. Na de overtuigende 4-1-zege tegen Heracles Almelo stak hij zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Zijn assist op Marco Rente bij het openingsdoelpunt was van wereldklasse", verklaarde Nijland bij RTV Noord. "Als hij die actie in het shirt van Real Madrid had gedaan, ging hij de hele wereld rond."

Volgens Nijland hoeft FC Groningen zich geen zorgen te maken over de interesse in Valente, maar eerder trots te zijn. "Een club moet zich pas zorgen maken als er géén belangstelling is voor zijn spelers. In het geval van Luciano is het duidelijk: die belangstelling komt er, nationaal én internationaal", klinkt het overtuigd.

Anderlecht is echter niet de enige club die Valente in het vizier heeft. Ook enkele Nederlandse teams zouden concrete interesse tonen. Dat Valente zich recent ook in de kijker speelde bij Jong Oranje, versterkt zijn aantrekkingskracht alleen maar. "Hij liet zich niet alleen gelden in de Eredivisie, maar ook internationaal", bevestigt Nijland.

Wat nog meer in het voordeel van Anderlecht speelt: Valente lijkt zelf klaar voor een stap hogerop. "Hij is nu echt een klasse apart", stelt Nijland vast. "Hij kan nog groeien, maar hij is absoluut rijp voor een volgende uitdaging. Misschien haalt hij niet de wereldtop, maar hij kan het wél erg ver schoppen."

Of Anderlecht effectief toeslaat, zal wellicht afhangen van de financiële voorwaarden. Nijland vermoedt alvast dat Groningen stevig zal cashen bij een vertrek van Valente. "Ik ken zijn exacte contractdetails niet, maar dit kan de club serieus geld opleveren", besluit hij.