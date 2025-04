RWDM stort volledig in: middenvelder komt met opvallende uitspraak na misgelopen promotie

RWDM had zoveel kansen om het af te maken en de promotie naar 1A af te dwingen, maar in het slot van het seizoen liep alles mis wat mis kon lopen. De Brusselaars werden door Lokeren-Temse uit de Promotion Play-offs geknikkerd.

Het is sinds zondag zeker dat RWDM volgend seizoen niet in de Jupiler Pro League zal spelen. De Brusselaars stonden er lange tijd goed op met een 3-0 voorsprong tegen Lokeren-Temse, maar gaven alles uit handen in de slotfase.

Radja Nainggolan scoorde in de 86e minuut, terwijl Ntamack in minuut 89 de 3-2 op het scorebord zette, wat later ook de eindstand werd. Daardoor verzekerde de club zich van de finale van de Promotion Play-offs.

Voor RWDM dus sowieso nog een seizoen in de Challenger Pro League. Die eerste tegengoal was zo erg niet", opende RWDM-speler Ilyes Ziani bij Het Nieuwsblad. "Verlengingen en strafschoppen waren niet onoverkomelijk, zeker omdat we ons publiek meehadden. Bij de 3-1 geloofde ik er echt nog in."

"Maar dan viel ook nog die tweede, dat deed pijn", gaat Ziani verder. "Het weerspiegelt in ieder geval ons seizoen: we hadden het in handen, maar kraken op het einde. Ik hoop dat we hier lessen uit trekken."

"Toch besmeurt dit einde niet ons hele seizoen: we hebben goed gewerkt, en dat na het aartsmoeilijke seizoen dat de club vorig seizoen gekend heeft", komt Ziani toch met een opvallend positieve uitspraak. "Maar in het voetbal kan het de ene dag zonneschijn zijn en de andere dag pikdonker. Hoe dan ook, we moeten vooruit", besluit de aanvallende middenvelder.