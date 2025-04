Snoeihard! Twee van de grootste Duitse voetbaliconen eisen drastische maatregel tegen Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger is in opspraak geraakt na zijn smakeloos gedrag tijdens de bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid. In de slotfase verloor hij volledig zijn zelfbeheersing, gooide een voorwerp naar de scheidsrechter en moest door stafleden worden tegengehouden om erger te voorkomen.

De verdediger kreeg een rode kaart en riskeert een zware schorsing. Lothar Matthäus, een van de grootste namen uit de Duitse voetbalgeschiedenis, spaarde zijn woorden niet. "Rüdiger werd compleet gek. Zo iemand moet het goede voorbeeld geven als international", zei Matthäus bij Sky Sports. Volgens hem zou een schorsing van slechts vier weken zelfs veel te licht zijn. Dietmar Hamann, ook analist bij Sky en oud-speler van onder meer Liverpool, ging nog verder. "De Duitse bond moet Rüdiger onmiddellijk uit de nationale ploeg zetten", vond hij. Hamann belde zelfs met DFB-voorzitter Bernd Neuendorf, die voorlopig geen officiële reactie gaf. Rudi Völler, directeur profvoetbal bij de Duitse bond, liet wél van zich horen. "Een speler die respect eist, moet ook respect tonen", stelde Völler. Hij noemde het gedrag van Rüdiger en enkele ploeggenoten "onacceptabel" voor Duitse internationals. Rüdiger nam intussen zelf contact op met de DFB-top om zijn excuses aan te bieden. Hij sprak uitgebreid met Neuendorf en sportdirecteur Andreas Rettig en beseft naar eigen zeggen dat hij moet veranderen. De Duitse voetbalbond beraadt zich nu over de consequenties. Voor Antonio Rüdiger kan deze ontsporing niet alleen een lange schorsing, maar ook een tijdelijke verbanning uit de nationale ploeg betekenen.