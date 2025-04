Inter-eigenaar vertelt sappige anekdote over transfer van Onana naar Manchester United: "Ik heb meteen gevraagd om een fles champagne te openen"

André Onana wordt bij Manchester United naar de uitgang geduwd. Massimo Moratti blikt met een sappige anekdote terug op de transfer van de doelman. En eigenlijk lacht de voorzitter van Internazionale FC met Manchester United...

In 2023 stortte Manchester United 51 miljoen euro op de bankrekening van Internazionale FC om André Onana naar Old Trafford te halen. Massimo Moratti vertelt het relaas van die transfer in een héél sappige anekdote.

"André Onana had een goed seizoen doorgemaakt bij ons", aldus de eigenaar en voorzitter van Inter in de Italiaanse kranten. "Zo haalden we de finale van de Champions League met leuk voetbal."

Toch dacht Inter er op dat moment al aan om de doelman van de hand te doen. Ook in Italië stond Onana - het is overigens de reden waarom ook Manchester United hem wil verpatsen - garant voor een frats op tijd en stond.

"We kregen te horen dat Manchester United interesse had in Onana", gaat Moratti verder. "Intern hadden we een transfersom van 14 miljoen euro bepaald. Maar plots kregen we een officieel bod binnen. Manchester United wou 21 miljoen euro betalen."

De voorzitter van Inter besloot te pokeren. "Ik vroeg mijn assistent om een tegenbod van 51 miljoen euro te doen. De hele kamer was aan het lachen. De volgende morgen… kwam een nieuw bod binnen voor 51 miljoen euro. Ik heb mijn assistent meteen gevraagd om een fles champagne te openen. We hadden de loterij gewonnen." (lacht)