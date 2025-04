Chery of Penders? Goots duidt iemand anders aan als grote schuldige voor opstootje na strafschop

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De poppen gingen aan het dansen na de goal van Chery tegen KRC Genk. Patrick Goots zegt wie het meeste schuld treft aan wat volgde.

Tjaronn Chery scoorde het enige doelpunt in de wedstrijd tussen KRC Genk en Royal Antwerp FC. Dat deed hij met een score vanaf de stip, maar na de goal gingen de poppen aan het dansen.

Alles begon met de intimidatie van doelman Mike Penders. “Ik vond dat de scheidsrechter Penders een gele kaart had moeten geven. Dan is dat spelletje ook meteen gedaan”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

De doelman van Genk ontsnapte echter aan een kaart. Ook nadat Chery zich na zijn heerlijke trap nog eens ging laten gelden tegen de Genkse doelman.

“Als een keeper jou dermate uitdaagt, vind ik het namens Chery heel correct dat hij – zeker wanneer je die bal in de winkelhaak jaagt – naar de doelman loopt en zonder kwaad opzet zegt: ‘hé vliegenvanger’.”

Uiteindelijk kregen Chery, Kayembe en Kerk geel, maar voor de analist was iemand anders de grote boeman. “Ik denk dat Bataille de grootste oorzaak van het opstootje was. Hij vloog erop, waarna het spel ontplofte”, besluit Goots.