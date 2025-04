Na faillissement van SK Deinze: Doudou Cissé sleurt nog een ploeg de dieperik in

Doudou Cissé zorgde voor de ondergang van SK Deinze in de Challenger Pro League. Een gelijkaardig scenario lijkt zich nu ook in Italië te herhalen.

Doudou Cissé was de man die SK Deinze zou redden van de ondergang. Daarvoor werkte hij samen met AAD Invest, maar die investeringsgroep kwam nooit met geld over de brug.

De grote reddende engel van SK Deinze bleek uiteindelijk een luchtkasteel te zijn. Nochtans gingen de schulden en achterstallige lonen allemaal netjes betaald worden, maar was het wachten op een cheque van AAD Invest.

Die kwam er niet, de tijd verstreek en uiteindelijk werd SK Deinze in december failliet verklaard. Met alle gevolgen van dien. Maar Cissé lijkt zijn lesje blijkbaar niet geleerd te hebben.

ACR Messina in de Serie C in Italië lijkt stilaan op hetzelfde lot als SK Deinze af te stevenen. Italiaanse kranten melden dat het parket een onderzoek gestart is naar de transacties bij de club.

Ook daar kwam de club na financiële problemen in handen van Doudou Cissé en zou hij samen met de Luxemburgse investeringsgroep de club weer op de rails zetten, maar dat gebeurde niet.